İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) yapılan bilimsel bir araştırma, online alışveriş sürecinde kokulu sipariş kutularının tüketiciler üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu.

İEÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Akan ve Öğretim Görevlisi Dr. Rıza Sadıkzade'nin yürüttüğü araştırmada, online alışveriş yapan tüketicilerin kokulu ve kokusuz ambalajlara verdiği tepkiler ölçüldü. EEG cihazıyla beyin sinyalleri, deri iletkenliği cihazıyla ise heyecanlanma seviyesi kaydedildi.

Dr. Sadıkzade, araştırma sonucunda kokulu siparişlerin, kokusuz siparişlere göre tüketicilerin memnuniyetini ve uyarılma seviyesini yüzde 90 oranında artırdığını belirtti. Bulgular anketlerle de desteklenirken, kokulu ambalajlara verilen tepkilerin anketlerle yüzde 92 oranında uyumlu olduğu görüldü.

Firma tercihlerini etkiliyor

Araştırmada, kokuların tüketicilerin firma tercihleri üzerinde önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Dr. Sadıkzade, "Online satış yapan firmaların kokulu ambalajlar kullanması, tüketicilerin daha fazla alışveriş yapma ve aynı firmayı tekrar tercih etme kararlarında etkili oluyor" dedi.

Araştırmada farklı kokular da test edilirken, en beğenilen kokuyu seçen firmaların daha fazla tercih edildiği gözlemlendi. Bu durum, firmaların tüketicilerin duyularını harekete geçiren stratejiler geliştirmesinin önemini ortaya koydu.

Duyguların önemli bölümü kokudan etkileniyor

Dr. Sadıkzade, insanların duygularının yüzde 75'inin kokular tarafından şekillendiğini belirterek, kokulu ambalajların firmalar üzerinde olumlu etkiler yarattığını vurguladı. EEG cihazıyla beyin sinyallerini, deri iletkenliği cihazıyla ise tüketicilerin heyecanlanma seviyelerini ölçtüklerini ifade etti.

Bilimsel verilerle desteklenen deney

Prof. Dr. Aydın Akan ise EEG sistemiyle insan fizyolojik sinyallerini topladıklarını belirterek, "Daha önce dikkat üzerine yapılan çalışmalardan sonra, bu kez online alışverişte kokulu ambalajların etkisini ölçtük. EEG sinyallerinin kokuya verdiği tepkileri analiz ederek olumlu sonuçlara ulaştık" diye konuştu.