Olay, 3 Mayıs 2026 tarihinde Lviv'deki Nova Poshta kargo şirketinin Naukova Caddesi'nde bulunan 18 numaralı şubesinde yaşandı. Transkarpatya bölgesinden gönderilen paketlerden birinde 4 bin grivna değerinde araç radyosu bulunuyordu. Aynı şubeye aynı kişi adına gönderilen diğer paketin beyan edilen değeri ise yalnızca 200 grivnaydı.

Şubeye gelen adam, iki paketi de kontrol masasına götürdü. Burada pahalı araç radyosunu fark ettirmeden 200 grivnalık paketin içine yerleştirdi. Diğer kutuya ise daha ucuz bir radyo koydu.

200 GRİVNA ÖDEYEREK PAHALI ÜRÜNÜ ALDI

İçerikleri değiştirdikten sonra 4 bin grivnalık paketi teslim almaktan vazgeçtiğini bildiren adam, yalnızca 200 grivna ödeyerek pahalı araç radyosunun bulunduğu diğer paketi aldı. Bu yöntemle kargo şirketini 4 bin grivna zarara uğrattı.

MAHKEMEDEN PARA CEZASI KARARI

Olayın ardından yargı sürecine taşınan dosyada Lviv Frankivskyi Bölge Mahkemesi kararını 12 Kasım 2026 tarihinde açıkladı.

Sanık hakkında verilen para cezasının Türk lirası karşılığı yaklaşık 38 bin liraya ulaştı. Böylece kargo şubesinde gerçekleştirdiği paket değiştirme oyununun bedeli kendisi için oldukça ağır oldu.