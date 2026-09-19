İnternetten yapılan alışverişlerde kargo paketinin açılışı, yaşanabilecek olası uyuşmazlıklarda tüketici açısından önemli bir kanıt niteliği taşıyabiliyor. Uzmanlar, özellikle ürünün hasarlı, eksik ya da sipariş edilenden farklı çıkması ihtimaline karşı paket açılışının videoya alınmasını öneriyor.

PAKETİ AÇMADAN ÖNCE KAYDA BAŞLAYIN

Paket açılışının kesintisiz şekilde videoya alınması gerektiği belirtiliyor. Kayıt sırasında paketin teslim alındığı andaki hali ile açıldıktan sonra içinden çıkan ürünün aynı görüntü içerisinde yer alması önem taşıyor. Videonun tarih ve saat bilgileriyle birlikte kaydedilmesi de öneriliyor. Paket açıldıktan sonra çekilmeye başlanan görüntüler ise uyuşmazlık halinde tartışmaya açık hale gelebiliyor. Satıcının, ürünün tüketici tarafından sonradan değiştirildiğini ileri sürmesi ihtimaline karşı açılış sürecinin baştan sona kayıt altında tutulması gerekiyor.

FOTOĞRAF YERİNE VİDEO ÖNERİLİYOR

Sadece fotoğraf çekilmesinin, paketin açılmadan önceki ve sonraki durumunu bütünlüklü şekilde göstermeyebileceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle paket açılışının kesintiye uğratılmadan videoya alınması tavsiye ediliyor.