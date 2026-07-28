Niğde'nin Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde dün sabah saatlerinde trafik kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü O.B. ile bir kargo şirketine ait kamyoneti kullanan B.Ö. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetinin içine girerek B.Ö.'yü darbetmeye başladı.

KASK KAMERASI KAYDETTİ

Olay anı, kavgayı ayırmaya çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Daha sonra polis merkezine başvuran B.Ö. ve O.B. birbirlerinden şikayetçi oldu.

EHLETİNE EL KONULDU, ARACI MENEDİLDİ

Görüntülerin ardından inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü O.B.'ye çeşitli trafik maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 190 bin TL idari para cezası kesti. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan O.B.'nin otomobili trafikten menedilirken, hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.