Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Aynı Gün Teslim" projesi kapsamında e-ticaret gönderilerinin yoğun olduğu büyük şehirlerde, aynı il sınırlarında gönderilen kargoların aynı gün teslim edilmesinin sağlanacağını belirtti.

BURSA'DA BAŞLADI, SIRA ANKARA'DA

Proje, 13 Ocak 2025 tarihinde Bursa'da pilot olarak hayata geçirildi. Bakan Uraloğlu, "Bursa'da başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi, kabul edildiği gün alıcılarına ulaştırdık" dedi. Pilot uygulamanın başarılı olmasının ardından, projenin ikinci aşamasında Ankara'da hayata geçirileceği belirtildi. Ayrıca, ilerleyen dönemde İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de bu hizmetin sunulması planlanıyor.

YERİNDE DAĞITIM MODELİ DEVREYE GİRİYOR

Bakan Uraloğlu, aynı zamanda yeni bir dağıtım modeli olan "Yerinde Dağıtım" hakkında da bilgi verdi. Bu model ile, kabul ilinden farklı bir ile gönderilen kargoların, varış iline ulaştığı gün teslim edilmesi hedefleniyor. Yerinde dağıtım uygulaması ilk olarak Şanlıurfa'da devreye alınacak. Bu model, kargo teslimat süreçlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyacak.

YENİ PROJELER İLE HIZLI VE VERİMLİ DAĞITIM

PTT'nin bu yeni projeleri, kargo ve teslimat süreçlerinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Aynı Gün Teslim ve Yerinde Dağıtım uygulamaları, kargo sektöründe daha hızlı ve verimli bir hizmet sunulmasını sağlayacak. Bu projelerin, Türkiye genelinde yaygınlaşması bekleniyor.