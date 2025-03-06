İngiltere'nin Batı Sussex bölgesinde bir fidanlık sahibi, İspanya’dan gelen zeytin sevkiyatında Avrupa’nın en büyük örümceklerinden biriyle karşılaştı. İspanyol huni ağ örümceği, Cordoba'dan gelen yük boşaltıldıktan sonra bahçede fark edildi.

ÖRÜMCEĞİ SAHİPLENDİ

Örümceği gören kişi, durumu araknologlara bildirdi. Bu tür agresif davranışları ve acı verici ısırıklarıyla biliniyor. Ancak örümcek, Hartlepool'da yaşayan bir bu tür hayvanlara merakı olan Jack Casson tarafından sahiplenildi. Casson, örümceğin oldukça iştahlı olduğunu ve hızla yeni ortamına alıştığını belirten Casson, "Kız arkadaşım ona Bessie adını verdi. Geldiğinden beri beş cırcır böceği yedi" dedi.

İNSANLARIN HOŞGÖRÜLÜ OLMASINI İSTEDİ

Zehirli olmasına rağmen tıbbi açıdan tehlikeli olmadığını belirten Casson, "Örümcekler yanlış anlaşılan canlılardır. İnsanlara saldırmazlar, aksine zararlı böcekleri avlayarak fayda sağlarlar" diyerek insanların bu canlılara karşı daha hoşgörülü olması gerektiğini vurguladı.