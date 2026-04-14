Dört aylık kısa bir birlikteliğin ardından evlenen ve 17 yılı geride bırakan Quinones çifti, genetik kökenlerini merak ederek bir DNA testi yaptırmaya karar verdi. Testin sonuçları, çiftin birbirleriyle kan bağı olan yakın kuzenler olduğunu bilimsel verilerle ortaya koydu. Bu durum, aile içerisinde on yıllardır saklı kalan büyük bir sırrın da gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

BÜYÜKANNENİN SIRRI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yapılan genetik araştırmanın derinleştirilmesiyle birlikte, Joseph Quinones'in büyükannesinin aslında evlat edinilmiş olduğu saptandı. Aile geçmişindeki bu bilinmeyen bilgi, çiftin evlenene kadar birbirleriyle olan kan bağından haberdar olmamasını sağlayan temel etken olarak kaydedildi. Celina Quinones, test sonucunu ilk öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşadığını ve evliliğini sürdürüp sürdürmeme konusunda tereddüt ettiğini ifade etti.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMA KARARI ALDILAR

Genetik gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen çift, üç çocuklarını ve 17 yıllık ortak geçmişlerini önceliklendirerek ayrılmama kararı aldı. Yaşadıkları süreci "bir dalgalanma" olarak tanımlayan Quinones çifti, bu sıra dışı durumu toplumsal bir misyona dönüştürdü.

BENZER DURUMDAKİLER İÇİN VAKIF KURDULAR

Tesadüf eseri akraba olduklarını öğrenen ve bu durumun sosyal baskısını hisseden çiftleri desteklemek amacıyla bir vakıf kuran Celina ve Joseph, kendi deneyimlerini benzer durumdaki ailelere rehberlik etmek için kullanıyor. Çift, genetik sürprizlerin aile kurumunu yıkmaması gerektiğini savunarak çalışmalarına devam ediyor.