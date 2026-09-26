Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı bulunan İsa Acar ve eşi Mümire Acar’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için çiftin evine gitti.

Bugün saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, İsa ve Mümire Acar’ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA VURULDUKLARI BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde ise İsa ve Mümire Acar’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geçen yıl evlendikleri öğrenilen Acar çiftinin ölümüne ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.