Uzun süredir hobi olarak yaptıkları Surfcasting adıyla bilinen balık avlama sporunu, uluslararası alana taşıyan Kürşad-Filiz Ergan çifti, bu dalda ilk kupalarını aldılar.

KENDİLERİNİ MİLLİ SPORCU OLARAK HİSSETTİLER

Amatörce yaptıkları hobi artık onların profesyonel sporları haline geldi. Kürşad Ergan, "Amatörce, hobi olarak yaptığımız bir sporda, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımızı dalgalandırdık. Bir anda kendimizi milli sporcular gibi hissettik" diye konuştu.

Çift doğada kamp yaparken surfcasting adı verilen balık avlama sporuyla tanıştı. Daha sonra Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'ndan ikinci ayrıldılar. Türkiye'de ise bu spor dalında ilk kupalarını da kazanmış oldular.

BALIKÇILAR DA MOTİVE OLUYOR

Balık avlama sporunun turnuvaları olduğunu öğrendiklerinde bu alana ağırlık verdiklerini ifade eden Ergan, yarışmalara hem Türkiye'de hem de yurt dışında katıldıklarını ifade etti. Türkiye'de 4 kupası olduğunu söyleyen Ergan, bu kazanımların balıkçıları da motive ettiğini aktardı.

Filiz Ergan ise, uzun yıllar masa başı işlerde çalıştığını ve emekli olduğunu ifade ederek, "Diğer kadınların da surfcasting ile ilgilendiğini gördüm. Eşime de yarışmalarda yem hazırlamak, oltayı çekmek, yiyecek hazırlamak gibi desteklerde bulunuyorum. Bir sonraki uluslararası yarışmada atış yapmayı çok istiyorum." dedi.