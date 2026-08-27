Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1 Nisan 2025 tarihinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile dünya evine girmiş, çiftin düğününe siyaset dünyasından yoğun katılım gelmişti.



21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesinin ardından parti içinde yaşanan tartışmalar, çiftin siyasi durumunda da önemli bir değişikliğe neden oldu.





KARI-KOCA YOLLARINA FARKLI PARTİLERLE DEVAM EDECEK



24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye CHP'den birçok belediye geçiş yapmaya devam ederken, son katılım geçtiğimiz hafta Muğla'nın Menteşe ilçesinden gelmişti.



Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, beraberindeki Menteşe Belediye Meclisi'nin 22 üyesiyle birlikte CHP’den istifa ederek, YENİ Parti’ye katılırken, istifa kararına ilişkin açıklamada bulunan Aras şu değerlendirmeyi yapmıştı:





"Uzun yıllardır mensubu olduğum, bana birçok görev veren, birçok görevi layık gören hem örgütte hem belediye içinde hem ilçe belediyesinde hem büyükşehir belediyemizde bana çeşitli görevler veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye'nin aslında içinden geçtiği süreci ben büyük bir dikkatle hiç kimseyi yargılamadan, ötekileştirmeden, hassasiyetle izledim şahsen. Ve acele etmedim, açıkça söylemek istiyorum. Çünkü herkesin sesini duymak istedik. Yol arkadaşlarımızla süreci değerlendirdik, istişare ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, hayatta bazen anlar vardır biliyorsunuz, bir yol ayrımına gelirsiniz. Geçmişe duyduğunuz bütün saygıyla geleceğe dair bir karar vermeniz gerekir. Cesaretle bir adım atmanız gerekir. Şu an aslında tam da o adımı attığımız noktada, o eşikteyiz hep birlikte. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tüm bu saydığım aslında ilkeler doğrultusunda, değişimden korkmayan cesaretiyle, demokrasiye sahip çıkışıyla ve umudu büyütmesiyle güçlü bir irade ortaya koydu. Bu doğrultuda biz de, ben Menteşe Belediye Başkanı olarak ve tüm meclis üyelerimizle eksiksiz bir şekilde siyasi mücadelemize YENİ Parti çatısı altında devam etmeye karar verdik."



Eşi Gonca Köksal Aras'ın bu adımına karşın Ahmet Aras henüz YENİ Parti'ye katılma kararı almadı.