Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Acaryurt Mahallesi, sabah saatlerinde korkunç bir aile faciasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, 5 çocuk sahibi olan Müslüm Bulut ile eşi Aysel Bulut arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında gözü dönen Müslüm Bulut, üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkararak eşine acımasızca ateş etti. Başından vurulan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.
ÇOCUKLAR KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ
Eşini katleden Müslüm Bulut, işlediği cinayetin hemen ardından elindeki silahı bu kez kendi başına doğrultarak tetiği çekti. Evin içinde yankılanan silah seslerinin ardından büyük bir travma yaşayan çiftin çocukları, panikle dışarı koşarak komşularından yardım çığlıklarıyla destek istedi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, hem Aysel Bulut'un hem de Müslüm Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evin içinde ve çevresinde detaylı güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.