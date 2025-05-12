Evlilikte, hakaret, tehdit ve aşağılayıcı sözler ile davranışlar, boşanma davalarındaki önemli konulardan biri. Onur kırıcı dil ve hareketler, özel boşanma sebepleri arasında yer alıyor ve bu tür sözleri kullanan taraf kusurlu sayılıyor. Yargıtay, bu konuda dikkat çeken bir dizi emsal kararına imza atmış durumda.

Örneğin, "Ben evli insan olacak biri değilim" gibi bir ifadeyi kullanmak, 2009 yılında açılan bir boşanma davasında gerekçe olarak değerlendirilmişti. Yargıtay kararlarında boşanma nedeni olarak öne çıkan bazı diğer ifadeler ve davranışlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Eşe "Alo" demek, lakap takmak, eşin geçmişteki gelir durumu ile dalga geçmek, kilosuyla alay etmek, "hey, hişt!" demek ya da ıslıkla seslenmek, "oğlum" gibi hitaplarda bulunmak ve "Ben evli insan olacak biri değilim" şeklindeki sözler boşanma sebebi sayıldı.