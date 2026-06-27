Haşlamasından sotesine, salatasından kızartmasına kadar mutfaklarda onlarca farklı tarifle karşımıza çıkan karides, tam bir mineral deposudur. Fakat uzmanlar, karidesin herkes için uygun bir besin olmadığını, bazı sağlık sorunlarına sahip kişilerin bu deniz ürününü tükettiğinde geri dönülemez sağlık sorunları yaşayabileceğini belirtiyor.

İşte özellikle dikkat etmesi ve karidesten tamamen uzak durması gereken 5 riskli grup:

1. Deniz ürünlerine alerjisi olanlar

Deniz ürünleri alerjisi, yetişkinlerde ve çocuklarda en sık görülen ve en tehlikeli alerji türlerinden biridir. Karides, bağışıklık sistemini aniden tetikleyebilen güçlü proteinler barındırır.

Kurdeşen, yoğun kaşıntı, dudak ve göz çevresinde şişme, nefes darlığı.

Alerjisi olan kişilerde az miktarda tüketim bile ölümcül olabilen anafilaktik şoka yol açabilir. Geçmişte hafif bir reaksiyon göstermiş olsanız bile, bir sonraki tüketimde bağışıklık sisteminin yanıtı çok daha şiddetli olabilir. Bu nedenle karidesten tamamen kaçınmalısınız.

2. Gut hastaları (Akut Atak Tetikleyicisi)

Gut, vücutta ürik asit seviyesinin yükselmesiyle eklemlerde kristal birikmesi sonucu oluşan ağrılı bir romatizma türüdür. Karides, pürin adı verilen ve vücutta doğrudan ürik aside dönüştürülen bileşikler bakımından son derece zengindir.

Gut hastaları karides tükettiğinde kandaki ürik asit seviyesi aniden fırlar. Sadece tek bir deniz ürünü yemeği bile eklemlerde şiddetli şişlik, kızarıklık, yoğun ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize olan akut gut ataklarını tetikler.

3. Böbrek yetmezliği ve fonksiyon bozukluğu olanlar

Böbrek rahatsızlığı olan kişilerin protein ve mineral alımını çok sıkı bir şekilde denetlemesi gerekir. Karides, böbrekleri yoracak kadar yoğun bir protein yapısına sahiptir. Vücut bu yüksek proteini ve mineralleri düzgün bir şekilde süzüp atamadığında, böbrekler üzerinde aşırı bir filtrasyon baskısı oluşur ve organın fonksiyonları daha da kötüleşir. Ayrıca, deniz kirliliğine bağlı olarak bazı karides türlerinde bulunabilen ağır metaller, halihazırda hasarlı olan böbreklere ciddi zararlar verebilir.

4. Öksürük, bronşit ve solunum yolu enfeksiyonu olanlar

Geleneksel tıp ve modern beslenme bulgularına göre, karides boğaz mukozasını ve solunum yollarını tahriş edebilen keskin organik bileşenler içerir. Özellikle akut öksürük, boğaz ağrısı, bronşit veya astım krizi yaşayan kişilerin iyileşme döneminde karides yememesi gerekir. Karides tüketimi balgam üretimini artırabilir, öksürük refleksini uzatabilir ve solunum yollarındaki hassasiyeti tetikleyebilir. Bu durum özellikle savunma mekanizmaları zayıf olan küçük çocuklar için geçerlidir.

5. Hassas sindirim sistemine ve kronik hazımsızlığa sahip olanlar

Karides kaliteli bir protein kaynağı olsa da, lif yapısı ve protein yoğunluğu nedeniyle sindirim sistemi zayıf olan kişiler için oldukça "ağır" bir besindir. Sık sık mide ağrısı, şişkinlik, kronik gaz problemi veya hazımsızlık çeken kişiler, karides yedikten sonra şiddetli karın şişliği, mide bulantısı, kramp veya ishal gibi akut sindirim bozuklukları yaşayabilirler. Eğer herhangi bir kronik hastalığınız yoksa ancak mideniz hassassa, karidesi mutlaka çok küçük porsiyonlarda ve çok iyi pişmiş olarak tüketmelisiniz.