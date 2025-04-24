Bugüne kadar Dünya’nın dört bir yanından 9 bini aşkın sanatçıyı ve eserlerini bir araya getiren, karikatür sanatının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması, bu yıl 40. kez düzenlendi.

“Karikatürün Oscar’ları” olarak anılan yarışmanın kazananları, uluslararası jürinin değerlendirme toplantısında belirlendi.

İran’dan Mohammad Ali Khalaji sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatür sanatının evrensel diliyle anlatan yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü.

BAŞARI ÖDÜLÜ DE VAR

Bu yılki yarışmada, İran’dan Mohammad Ali Khalaji’nin eseri birincilik ödülüne layık görülürken, Romanya’dan Marcel Claudiu Morariu’nun eseri ikincilik, yine Romanya’dan Pascal Gelu’nun eseri üçüncülük ödülüne hak kazandı.

Ayrıca, Aydın Doğan Vakfı’nın toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği konusundaki misyonunu yansıtan ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ Ödülü, Meksika’dan Camila de la Fuente’ye verildi. Seçici Kurul ayrıca İran’dan Javad Takjoo ve Marzieh Khanizadeh Abyaneh, Türkiye’den Hamit Gış’a da ‘Başarı Ödülü’ verilmesini kararlaştırdı. Dereceye giren sanatçılara toplamda 13 bin 500 dolar ödül dağıtılacak.

Romanya’dan Marcel Claudiu Morariu’ya ikincilik ödülü kazandıran karikatürü.

529 KARİKATÜRİST KATILDI

Karikatür sanatını, hoşgörü ve sağduyunun evrensel bir dili olarak gören Aydın Doğan Vakfı’nın düzenlediği bu yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda farklı kültürlerden sanatçıların bir araya gelerek fikirlerini özgürce ifade ettiği bir platform olma özelliği taşıyor.

Yarışma, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da karikatür sanatının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu yılki yarışmaya 67 ülkeden 529 karikatürist, toplamda bin 137 eserle katılırken, bu rakamlar, yarışmanın dünya çapındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.