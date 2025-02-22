Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde kocası tarafından öldürülen 45 yaşındaki Pervin Bal cinayetiyle ilgili yargılamaya Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmada hazır bulunan sanık Necmettin Bal ifadesinde, “Pervin’le 22 yıllık evliliğimizden iki çocuğumuz var. Aramızdaki yaş farkı ikinci evliliğimden dolayıdır. İlk evliliğimden 6 çocuğum var. Eşim vefat edince Pervin’le evlendim. Eşimle sevgili olan Mahsun eşimin çalıştığı işyeri patronunun kardeşi ve aynı zamanda uzaktan akrabamızdır. Ben eşimin çalışmasını istemiyordum, ama o beni dinlemiyordu. Son zamanlarda Mahsun ile aralarında gönül ilişkisi olduğundan şüphelendim. Hatta işyerine gittiğimde başka kişilerin eşime farklı gözle baktıklarını görünce kendisini uyardım. Eşim işi bıraktı. Eşim evdeyken sürekli tuvalette ve banyoda gizlice telefon görüşüyordu. Eşimle Mahsun’un samimi olduklarını görünce kendisini uyardım.

" 'SEN ERKEK MİSİN' DİYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Eşim de bana ‘O benim çocuğumun yaşında. Bana anne diye hitap ediyor’ dedi. Eşim bana soğuk davranmaya başladı. Olay günü evde temizlik yapacağını söyleyip benim dışarı çıkmamı istedi. Bir gün önce temizlik yaptığı için şüphelendim. Camiye gidip namaz kıldıktan sonra geri döndüm. Binada Mahsun’la karşılaşınca kavga ettik. Eve çıktığımda eşim kapıyı aradığında çırılçıplaktı. Neden çıplak olduğunu sorduğumda bana banyo yapacağını söyledi. Bende konuşmak için elbiselerini giyip mutfağa gelmesini söyledim. Kendisine, ‘Beni temizlik bahanesiyle evden gönderip neden dostunu eve alıyorsun. Senin neyini eksik ettim ben’ diye sordum. O da ‘Sen bana kocalık yapmıyorsun. Erkek misin’ deyince kendimi kaybettim. Masadaki ekmek bıçağıyla bıçakladım. Sonra da ambulansı ve polisi aradım” dedi.

SEVGİLİ OLDUKLARINI İTİRAF ETTİ

İfadesi alınan Pervin’in sevgilisi Mahsun Sert ise ifadesinde, Sur’daki bir ciğerci dükkânında çalıştığını, Pervin’in de burada bulaşık ve çay işlerine baktığını belirterek, “Pervin’in eşi ara sıra işyerine geldiği için kendisiyle tanıştım. Pervin ile tanıştıktan sonra birbirimizden etkilendik ve aramızda gönül ilişkisi başladı. Pervin evli olduğu için görüşmelerimize dikkat ediyorduk. Görüşme sonrasında telefon kayıtlarını siliyorduk. Pervin evde yalnız olduğu sırada zaman zaman evine gidip cinsel ilişkiye giriyorduk. Mardin’de otelde kaldık. Sonra İstanbul’a birlikte gittik. Biz İstanbul’dayken Necmettin işyerine gelip ağabeyime beni sormuş. O da İstanbul’da olduğumu söyleyince karısıyla birlikte olduğumdan şüphelenmiş. Bir gün birlikte otururken Necmettin’in bizi izlediğini fark ettim. Pervin’den şüphelenince çalışmasına izin vermedi ve onu eve kapattı. Pervin’le telefonla görüşmeyi sürdürdük. Ben bir süreliğine Sakarya’ya gittim. Dönünce Pervin beni sürekli arıyordu. Olaydan 3 gün önce de Pervin’in evinde cinsel ilişkiye girdik. Olay günü de Pervin beni aradı ve ‘Evde kimse yok, gelebilirsin’ dedi.

Ben de gittim. Bu sırada sokakta kalabalık görünce Pervin’i aradım. O da kalabalığın kendileriyle alakası olmadığını söyleyip eve gelebileceğimi söyledi. Binaya girdiğimde buraya saklanan kocası karşıma çıktı. Ben binaya girmeyip düz devam edince sokakta peşimden küfredip beni kovaladı. Pervin’i arayıp durumu anlattım. O da ‘Aşağı ineyim mi?’ diye sordu. Ben de inmemesini, ancak kullandığı GSM hattını kırıp atmasını istedim” dedi.

ÖNCE AĞIR MÜEBBET SONRA TAHRİK İNDİRİMİYLE 17 YIL 6 AY

İkilinin Mardin’de bir otel odasında birlikte kaldıkları ve İstanbul’a birlikte seyahat ettiklerine dair kayıtlar da mahkemeye gönderilince mahkeme delillerin toplandığını belirterek kararını açıkladı. Mahkeme sanık Necmettin Bal’ın eve geldiğinde eşini öldürülmüş olarak gördüğü şeklinde polise ihbarda bulunduğunu, ancak ifadelerinin çelişkili olması ve olay yerini gören kamera kayıtlarını incelendiğinde eşini kıskançlık krizine girip kendisini aldattığı için öldürdüğünü belirtti.

Mahkeme sanığı eşi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak kendisini aldattığı için cezası 21 yıla indirildi. Mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi hali ve pişmanlığı nedeniyle cezasını 17 yıl 6 aya indirip hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.