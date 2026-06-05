

Olay, saat 00.30 sıralarında Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre marketten dönen Demirkıran çifti, evlerinin önünde Yağmur Demirkıran’ın ağabeyi Niyazi Kaysuk (47) ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kaysuk, yanında bulunan tabancayla kardeşi ve eniştesine ateş açtı. Başlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan çift olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çiftin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alınan ve 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin, ifadesinde “Eniştem ile eşim arasında ilişki olduğundan şüphelendiğim için yaptım” dediği belirtildi. Olayda yaşamını yitiren Hidayet Demirkıran’ın 5, Yağmur Demirkıran’ın ise 6 suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.