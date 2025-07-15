AKP’nin hafta sonu Kızılcahamam’daki kampının perde arkasında yaşanan detaylarına SÖZCÜ ulaştı:

Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, “Karımın Kocası” tiyatro oyununu Erdoğan’a şikayet etti ve “Diyarbakır muhafazakar bir şehir. Böyle bir oyuna nasıl müsaade edilir?” şikayetinde bulundu. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunun adını “Evlilik Komedisi” olarak değiştirip daha sonra da kaldırdıklarını açıkladı.

BAKANLIĞI KAPATIN

Görme engelli parti kurucusu Lokman Ayva ise Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef aldı. Bakanlığın çalışmalarını yetersiz bulan Ayva, “Hizmet yok. Böyle bakanlık mı olur, kapatın daha iyi” dedi. Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “Kabinenin tek kadın bakanına böyle mi davranılır?” diyerek Ayva’ya sitem etti.

KAFALAR KARIŞTI

Erdoğan’ın AKP-MHP ve DEM’in üçlü olarak yola devam edeceği sözleri de kampa katılan vekiller arasında kafa karıştırdı. AKP’liler “İttifak ortağı mı olduk?’’ sorusunu yönelttiler. Erdoğan ve AKP’li yöneticiler ise “Sadece terörsüz Türkiye sürecinde üç parti birlikte yürüyecek” cevabını verdi.

ŞİMŞEK ‘OLMAZ’

Kampta ekonomi üzerinden eleştiriler yapıldı. Milletvekilleri, “Emekliye, memura senede 2 kere zam yapılıyor. Neden asgari ücretliye yapılmıyor? Vatandaş ekonomik zorluklardan, her gün değişen fiyatlardan, faiz yüksekliğinden, kontrolsüz artan kiralardan şikayet ediyor” dediler. Bazı milletvekilleri de yapılandırmaların çeşitlendirilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ‘Her şeye yapılandırma doğru olmaz. Bir süre sonra borç ödememe alışkanlık haline gelir’’ cevabını verdi.