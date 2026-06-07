İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Hakan K. (37), eşi Kübra Ceren K.’nin (36) iş yerinde çalışan İskender T.’yi (36) konuşmak için yanına çağırdı. Hakan K., "Karımla aranda ne var" diyerek tartıştığı İskender T.’yi önce silahın kabzasıyla yaraladı, ardından da ayağına ateş etti. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye giderken Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kaçan şüpheli, Çanakkale’de yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan ve 11 suç kaydı bulunan Hakan K. tutuklandı. Olay anı ise anbean kameralara yansıdı.

30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.56 sıralarında Huzur Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi’nde eşi Kübra Ceren K.’ye ait börek ve baklava işletmesinde çalışan İskender T., Hakan K. tarafından telefonla arandı. Hakan K., İskender T.’ye nerede olduğunu sorduktan sonra, ikili Huzur Mahallesi’nde buluştu.

'O BENİM PATRONUM'

İddiaya göre Hakan K., buluşmada İskender T.’ye "Karımla aranda ne var" diye sordu. İskender T. ise "Kübra Hanım benim patronum, aramızda hiçbir şey yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan K., silahın kabzasıyla İskender T.’nin başına vurdu; ardından da silahla ateş ederek İskender T.’yi ayağından yaraladı.

YARALANAN ADAM HASTANEYE KENDİ ÇABALARIYLA ULAŞTI

Olayın ardından Hakan K. geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İskender T. ise kendi aracına binerek sokaktan ayrıldı. Daha sonra arkadaşı Kadir T.’yi (37) arayarak yardım isteyen İskender T., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kadir T.’nin poliste daha önceden 16 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta boş kovan ve kan izi buldu.

İZİ ADIM ADIM SÜRÜLDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kaçtığı aracın 34 BV 6822 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Hakan K.‘nin Çanakkale Bayramiç'e gittiğini tespit etti.

50 KİLOMETRELİK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Hakan K., aracıyla kaçarken Bayramiç’te yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 mermi ele geçirildi. Hakan K.’nin, olayda kullandığı tabancayı kovalamaca sırasında attığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Hakan K.’nin poliste, 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından toplam 11 kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan K., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BENİ DE KENDİNİ DE YAKTIN MUTLU MUSUN'

Olayda yaralanan İskender T.'nin polis verdiği ifadede, "11.26 sıralarında Seyrantepe’de olduğum sırada Hakan K. beni aradı. 'Buluşalım gelince görüşeceğiz' dedi. Hakan K. mahalleye geldi elinde bulunan tabancayı bana doğrulttu 2 defa ateş etti. Daha sonradan bana plakasını hatırlamadığım araca binmemi söyledi; ben reddettim. Akabinde bana 'Eşimle aranda ne var' diye sordu. Kendisine, eşi Kübra Ceren K.’nin yaklaşık 10 yıldır yanında çalıştığımı, kendisini patronum olarak gördüğümü ve aramızda herhangi bir ilişki olmadığını söyledim. Bunun üzerine Hakan K. sinirlendi ve elindeki silahın kabzasıyla 2-3 defa başıma vurdu. Daha sonra sağ ayağıma 1 el ateş etti. Mermi bilekten girdi, topuktan çıktı. Sonra Hakan K., 'Beni de kendini de yaktın, mutlu musun' diyerek aracına binip kaçtı" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı ise güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde Hakan K. ile İskender T.’nin sokakta bir süre konuştukları, ardından aralarında tartışma çıktığı anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca Hakan K.’nin İskender T.’ye saldırdığı, yaralanan İskender T.’nin kendi aracına yöneldiği ve şüphelinin olay yerinden otomobille uzaklaştığı da yer alıyor. Güvenlik kamerasında tarafların olay öncesinde buluşmaları ve olayın ardından bölgeden ayrılmalarına ilişkin görüntülerde bulunuyor.