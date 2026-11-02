Üç yıldır aralıklarla karın ağrısı yaşayan 42 yaşındaki kadın, özellikle alt karın ve leğen kemiği çevresinde hissettiği rahatsızlığın son aylarda artması üzerine hastaneye başvurdu.

Doktorlara ağrılarının genellikle hafif seyrettiğini ancak karnındaki ağırlık hissinin giderek belirginleştiğini anlatan kadının, bunun dışında önemli bir şikâyeti bulunmuyordu.

ÜÇ YIL ÖNCE HAMİLELİK BELİRTİLERİ VARDI

Hastanın öyküsünü dinleyen doktorlar, kadının yaklaşık üç yıl önce hamilelik belirtileri yaşadığını öğrendi. Kadın, o dönemde karnının büyüdüğünü ve bebeğin hareketlerini hissettiğini, ancak bir süre sonra hareketlerin durduğunu ve karnının zamanla küçüldüğünü anlattı.

Kadın, bu süreçte veya sonrasında herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadı.

ULTRASON VE TOMOGRAFİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Fiziksel muayenede kadının karnında sert, düzensiz şekilli ve neredeyse hiç hareket etmeyen bir kitle tespit edildi. Göbek deliğine kadar uzanan kitlenin ardından yapılan gebelik testi ise negatif çıktı.

Ultrason incelemesinde rahmin boş olduğu, karın boşluğunda ise kireçlenmiş bir kitle bulunduğu görüldü. Kitlenin yapısını ayrıntılı incelemek amacıyla bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi.

TAŞLAŞMIŞ FETÜS AMELİYATLA ALINDI

Yaklaşık 18'e 13 santimetre büyüklüğündeki kitlenin içerisinde kafatası, omurga, kaburgalar ve uzun kemikler dahil olmak üzere fetüse ait iskelet yapıları belirlendi.

Bulgular doğrultusunda kadına, halk arasında “taşlaşmış bebek” olarak bilinen litopedion teşhisi konuldu. Ameliyata alınan kadının karnındaki kireçlenmiş fetüs cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Operasyonun ardından kısa sürede taburcu edilen kadının, sonraki altı aylık takiplerinde karın ağrısının tekrarlamadığı bildirildi.

DÜNYADA ÜZERİNDE SADECE 340 VAKA GÖRÜLDÜ

Litopedion, karın boşluğunda gelişen gebeliğin sona ermesinin ardından fetüsün vücut tarafından emilememesi ve zamanla kireçlenerek taşlaşmasıyla ortaya çıkan son derece nadir bir durum olarak biliniyor.

Doktorlar, son 400 yılda tıp literatürüne kaydedilen litopedion vakalarının sayısının yaklaşık 340 olduğunu belirtti. İlk belgelenmiş vakanın ise 1582 yılına kadar uzandığı aktarıldı.