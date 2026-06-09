Jammu ve Keşmir'deki Baltal bölgesi ile Ladakh'taki Minimarg arasında uzanan tünel, tamamlandığında dünyanın en yüksek rakımda bulunan en uzun çift yönlü tek tüplü karayolu tünellerinden biri olacak. Yaklaşık 3 bin 500 metre yükseklikte inşa edilen proje, kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle aylarca ulaşıma kapanan Zojila Geçidi'nin alternatifi olarak planlandı.

YIL BOYU ULAŞIM SAĞLAYACAK

Zojila Geçidi, yıllardır Keşmir ile Ladakh arasındaki en önemli bağlantı noktalarından biri olmasına rağmen, sert kış koşulları nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyor. Yeni tünelin devreye girmesiyle birlikte bölgeye yılın 12 ayı kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, tünelin tamamlanmasının ardından Keşmir-Ladakh hattındaki ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale geleceğini belirtiyor.

Projenin yalnızca sivil ulaşım açısından değil, stratejik açıdan da büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Ladakh bölgesine yönelik lojistik faaliyetlerin önemli ölçüde kolaylaşması beklenirken, tünelin ticaret ve turizme de katkı sunacağı belirtiliyor.

HİMALAYALAR'DAKİ EN ZOR PROJELERDEN BİRİ

Uzmanlara göre Zojila Tüneli, Hindistan'ın şimdiye kadar üstlendiği en zorlu mühendislik projelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kar fırtınaları, çığ riski ve sert iklim koşullarına rağmen sürdürülen çalışmalar kapsamında milyonlarca ton kaya ve toprak çıkarıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bugün saatler süren bazı yolculukların önemli ölçüde kısalması bekleniyor.

9 Haziran'da gerçekleştirilen son kazı bağlantısıyla tünelin iki ucunun birleştiği açıklanırken, bundan sonraki süreçte havalandırma, aydınlatma, güvenlik ve yol sistemlerinin kurulmasına odaklanılacak. Yetkililer, kalan çalışmaların tamamlanmasının ardından tünelin 2027 yılı içinde kademeli olarak hizmete alınmasının, projenin tüm unsurlarıyla birlikte ise 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtiyor.