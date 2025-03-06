Baharı gelmesiyle beraber haşere sorunu da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle karıncalar yaz aylarında evleri resmen istila ediyor. Fakat bu küçük ama pratik yöntem sayesinde evinizde karınca sorunu yaşamayacaksınız.

Mart aylarında binlerce koloni üreten karıncalar, evlerin küçük istilacıları resmen. Yiyecek aramak için evlere akın eden karıncaları pratik bir yöntem sayesinde uzaklaştırabilirsiniz. Uzmanlar karıncaları evlerden uzak tutmak için nane çayı poşeti öneriyor. Doğal bir yöntem olan bu karınca kovucu, karıncaların adeta nefret ettiği kokulardan biri.

KARINCA VE SİNEKLER BU KOKUDAN NEFRET EDİYOR!

Uzmanlar, kullanılmayan çay poşetlerini, böceklerin girme ihtimalinin yüksek olduğu çatlak ve kapı girişlerine, ayrıca cihazların altına veya arkasına, dolap içlerine ve yiyecek saklama alanlarının yakınlarına koymanızı öneriyor.

Bu işlemi uygularken, uzmanlar kırıntılar dahil her türlü yiyecek izinin temizlenmesinin belirtiyor. Çünkü bir karıncanın bir kaynağı keşfetmesi ve feromon izi bırakması için tek bir karıncanın yeterli olduğunu ve bunun sonucunda arkadaşlarının da ziyafete katılmasını sağlayabileceğini belirtiyor uzmanlar.

Nane, sineklerin de nefret ettiği kokuların başında gelir ve pencere kenarına yerleştireceğiniz basit bir nane bitkisinin onları uzak tutmada işe yarayacağı ortaya çıktı.