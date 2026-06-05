Bahçe ve bostanlarda, özellikle nemli ve gevşek toprağa sahip, sıcak ve korunaklı alanlarda sıkça görülen karınca kolonileri, bitkilerde bulunan nektar, meyveler ve yaprak bitlerinin salgıladığı tatlı maddeler nedeniyle bu bölgeleri yaşam alanı olarak seçiyor. Kolonilerin toprağın derinliklerinde bulunması, karıncalarla sadece fiziksel yollarla mücadele edilmesini zorlaştırıyor. Bu doğrultuda, tüm koloni üzerinde etki göstermesi amacıyla borik asit ve şeker karışımından oluşan yemlerin kullanılması alternatif bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bu yöntemde kullanılan borik asit, karıncalar için yavaş etki eden bir zehir işlevi görüyor. Karışımın içerisindeki şeker, karıncaları besin kaynağı olarak kendine çekiyor.

BELİRLİ AŞAMALARLA HAZIRLANIYOR

Söz konusu yemin hazırlanışı ve uygulanışı belirli aşamaları içeriyor. Bir su bardağı ılık suyun içinde iki ila üç yemek kaşığı şeker eritildikten sonra, karışıma bir çay kaşığı borik asit eklenerek iyice karıştırılmaktadır. Elde edilen bu solüsyonla ıslatılan makyaj pamukları, karton parçaları veya ekmekler; karınca yuvalarının yakınına, geçiş yollarına ve böceklerin yoğunlaştığı alanlara yerleştiriliyor.

Yöntemden yüksek verim alınabilmesi için yemin iki veya üç günde bir tazelenmesi, yuvaya tek seferde yoğun sıvı dökülmemesi ve uygulamanın karıncaların en aktif olduğu noktalarda yapılması gerekiyor. Genellikle üç ila yedi gün arasında sonuç vermeye başlayan bu yöntemin, düşük maliyetli olması ve basit malzemelerle hazırlanması gibi avantajları bulunmakta, bostan ve bahçelerde yaygın olarak tercih ediliyor.

TARİFTEKİ DOZAJIN AŞILMAMASI YÖNÜNDE UYARI

Karışımın bahçedeki sebze ve yeşillik gibi yenilebilir ürünlere doğrudan temas etmesinden kaçınılması gerekiyor. Ayrıca, borik asidin küçük dozlarda nispeten güvenli olduğu bilinse de hazırlanan yemlerin çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulması ve tarifteki dozaj sınırlarının aşılmaması gerektiği belirtildi.

Bahçelerde karıncalarla doğal mücadelede kaynar su, sirke veya bitkisel kürler de kullanılmakla birlikte, borik asitli yemlerin tüm koloniyi hedef alması sebebiyle diğer yöntemlere oranla daha kalıcı bir çözüm sunduğu ifade edildi.