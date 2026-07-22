Güney Kore’deki savcılar, ülkenin gıda güvenliği yasalarına göre tüketimine izin verilmeyen karınca içeren tatlılar servis ettiği gerekçesiyle Michelin yıldızlı bir restoranın sahibine bir yıl hapis cezası talebiyle dava açtı.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Pazartesi günü savcılar, hapis cezasının yanında restoranı işleten şirkete de 20 milyon won (638 bin TL) tutarında para cezası verilmesi istendi.

Seul’ün lüks Gangnam bölgesinde yer alan ve iki Michelin yıldızına sahip restoranın sahibi ve işletmeci şirketi, Gıda Sanitasyon Yasası’nı ihlal etmekle suçlanıyor.

Soruşturmanın rutin bir denetim sırasında değil, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'nın sosyal medya ve blog paylaşımlarındaki karıncalı yemek görsellerini tespit etmesi üzerine başlatıldığı bildirildi.

'EKSTRA LEZZET' İSTEYENE KARINCALI TATLI VERDİLER

Restoran yönetimi ise mahkemede bu sayılara itiraz ederek, karınca ilavesinin sadece teklifi kabul eden yaklaşık yüzde 60'lık müşteri kitlesine sunulduğunu ve savcılığın tüm müşterileri baz alan tahmininin yüksek olduğunu savundu.

Restoranda, "ekstra lezzet" talebinde bulunan müşterilere sorbe tatlısının üzerine karınca serpilerek servis yapıldığı kaydedildi.

15 çeşitten oluşan menülerinin yalnızca küçük bir bölümünde karınca kullanıldığını belirten savunma tarafı; Danimarka, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerdeki restoranlarda da karıncanın içerik olarak tercih edildiğini vurguladı.

Restoran şefinin ABD ve Avrupa’daki çalışmaları sırasında yemeklere ekşilik katmak amacıyla karınca kullandığı ve bunun Güney Kore’de yasa dışı olduğunu bilmediği ifade edildi. Davada kararın 2 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor.

5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Güney Kore yasalarına göre çekirge, un kurdu ve ipek böceği kozası dahil olmak üzere yalnızca 10 böcek türünün gıda maddesi olarak kullanılmasına izin veriliyor, ancak bu listede karıncalar yer almıyor.

Bakanlık yetkilileri, onaylanmamış bir böceğin menüde kullanılabilmesi için geçici izin alınması gerektiğini, ancak söz konusu restoranın bu prosedürü uygulamadığını belirtti.

İddianamede, restoranın 2021 yılından itibaren ABD ve Tayland’dan kurutulmuş karınca ithal ettiği ve yaklaşık 4 yıl boyunca karınca kullandığı ifade edildi.

Savcılık, karıncalı tatlının yaklaşık 12 bin 200 kez satıldığını, toplam 120 milyon won (3 milyon TL) gelir elde edildiğini ve yaklaşık 49 bin karınca kullanıldığını hesapladı.

Ülkede gıda yasalarının ihlali durumunda en fazla 5 yıl hapis veya 50 milyon won para cezası uygulanabiliyor.