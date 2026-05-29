

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evlerini serinletmek isteyen vatandaşlar, kapı ve pencereleri uzun süre açık bırakıyor.

Bu durum ise karınca ve benzeri haşerelerin yaşam alanlarına sızmasına zemin hazırlıyor. Yaşanan karınca istilalarına karşı genellikle kimyasal içerikli ilaçlara başvurulsa da temizlik uzmanları ve haşere kontrol yetkilileri, hem çevreye hem de canlı sağlığına zarar vermeyen doğal yöntemlerin çok daha etkili olduğunu belirtiyor.

ASIL YÖNTEM MUTFAKTA

Ünlü temizlik içerik üreticisi, evdeki karıncaları kalıcı olarak uzaklaştıran ekonomik ve pratik formülünü paylaştı. içerik üreticisi, karıncalarla mücadelede anahtar rolü mutfakların vazgeçilmez baharatı tarçının üstlendiğini ifade etti.

Sosyal medyada geniş yankı bulan yönteme göre, bir sprey şişesi içerisinde su ile karıştırılan toz tarçın, karıncaların giriş noktalarına uygulandığında güçlü bir bariyer oluşturuyor.

Benzer şekilde bir diğer temizlik uzmanı da evlerin kritik geçiş yollarına çubuk tarçın veya tarçın yağı bırakmanın kesin çözüm sunduğunu savunuyor.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Yöntemin başarısı sadece bir sosyal medya akımından ibaret değil; arkasında bilimsel bir gerçek barındırıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haşere Kontrol Uzmanı, tarçının karıncaları öldürmediğini, koku duyularını sabote ederek bölgeden uzaklaştırdığını vurguladı.

Tarçının yapısında doğal olarak bulunan sinnamaldehit adlı bileşik, karıncaların yön bulmak ve birbirleriyle haberleşmek için geride bıraktığı koku izlerini (feromon) tamamen nötralize ediyor.

Güvenilir bir koku takibi yapamayan karıncalar, koordinasyonlarını kaybederek yiyecek kaynağına ulaşamıyor ve çareyi bölgeyi terk etmekte buluyor.

DOĞAL KARINCA SAVAR SPREY NASIL HAZIRLANIR VE UYGULANIR?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre, evde kolayca hazırlanabilecek koruma yöntemleri şu şekilde sıralanıyor:

Tarçın Spreyi Formülü: Bir püskürtme şişesine ılık su doldurun ve içine 2 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyerek iyice çalkalayın. Karışımı pencere pervazlarına, kapı eşiklerine ve süpürgelik çatlaklarına uygulayın.

Toz Tarçın Hattı: Karıncaların yoğun olarak geçtiği koridor ve hatların üzerine doğrudan toz tarçın serpiştirerek geçişi engelleyin.

Kiler ve Dolap Koruması: Karıncaların toplanma eğiliminde olduğu mutfak dolaplarına ve kiler köşelerine birkaç adet bütün çubuk tarçın yerleştirin.

AYNI ZAMANDA DOĞAL DEZENFEKTAN

Tarçın kullanımı sadece haşereleri uzak tutmakla kalmıyor, ev temizliğine de çok yönlü katkı sağlıyor.

Güçlü antibakteriyel ve antifungal (mantar önleyici) özellikleri sayesinde mikropların yayılmasını engelleyen bu baharat, aynı zamanda yaşam alanlarındaki basık ve istenmeyen kokuları maskelemeden doğrudan nötralize ederek doğal bir oda parfümü görevi görüyor.