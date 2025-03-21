ABD'nin New Jersey eyaletinde muhasebeci olarak çalışan 55 yaşındaki Tayeb Souami, marketten 5 dolarlık bir portakal suyu aldı. Ancak eşi, aynı ürünün başka bir mağazada yarı fiyatına satıldığını öğrenince onu iade etmesini istedi. Maddi sıkıntılar yaşayan aile için her kuruşun ayrı bir değeri vardı...

Tayeb, markete gidip parasını geri aldı. Tam çıkmak üzereyken bir piyango afişi gördü ve 'dürtüleri', ona iade edilen parayla iki bilet almasını söyledi... Ancak biletleri almasına rağmen fazla önemsemeden uyudu.

MİLYARLARCA LİRALIK ŞOK

Ertesi gün arabasını yıkatmaya giderken piyango biletlerini kontrol etmeyi hatırladı. İlk bilete amorti bile çıkmadı. Ancak ikinci biletini okutunca ekranda "Bayiye gösterilmeli" mesajı belirdi. Kasiyer şaşkınlık içinde zıplamaya başladı ve defalarca "Aman tanrım" diyerek büyük haberi verdi: Tayeb, tam 315 milyon dolar (yaklaşık 11.9 milyar TL) kazanmıştı.

Tayeb'in büyük ikramiyeyi kazandığı haberi kısa sürede yayıldı. Düzenlenen basın toplantısında, şanslı kazanan esprili bir şekilde "Artık portakal suyunu çok seviyorum" dedi... Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra işini bırakan Tayeb, en büyük önceliğinin ailesi olduğunu vurguladı.