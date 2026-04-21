Ankara'da geçtiğimiz günlerde Sümeyra Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Ş. tarafından adeta dehşeti yaşadı. Eşinin annesinin evine giden ve gönderdiği tehdit mesajlarına yanıt alamayan gözü dönmüş koca, evin önünde park halinde olan otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Bununla da yetinmeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle kayınvalidesinin evine kurşun yağdırdı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
RAMBO BIÇAKLI TRAFİK KAVGASI DOSYADA
Olayın yankıları sürerken, tutuklu şahsın şiddet geçmişini gözler önüne seren kan dondurucu yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Harun Ş.'nin beş yıl önce trafikte tartıştığı başka bir sürücüye, üstelik eşi ve çocuklarının yanında elinde "Rambo bıçağı" ile saldırdığı anlar saniye saniye kaydedilmişti.
Tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğini bilmediği için büyük bir tedirginlik yaşadığını ve hala kendini güvende hissetmediğini belirten genç kadın, şiddet eğilimli kocasına engel olmaya çalıştıkça en çok zararı kendisinin gördüğünü dile getirdi.