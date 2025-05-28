Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti, eşi Brigitte Macron ile yaşadığı olayla dünya gündemine oturdu.
Ziyaret sırasında, kendisinden 25 yaş büyük olan eşi Brigitte Macron’un, Macron’un yüzüne tokat attığı anlar kameralara yansıdı.
'ŞAKALAŞMA'
Olayın ardından gazetecilere konuşan Macron, yaşananları “Eşimle sıkça yaptığımız şakalaşmalardan biri” diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ancak bu açıklama, Fransa’da yankı uyandıran olayın etkisini azaltmaya yetmedi.
'KARINIZ SİZİ DÖVÜYOR MU?'
Fransa’da bir spor salonunda asılan afiş, skandalı tiye aldı.
Macron’un görselinin yer aldığı afişte, “Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma derslerimize katılın!” sloganı dikkat çekti.
Afiş, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.