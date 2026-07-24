Seoul Yüksek Mahkemesi, SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won'un eski eşi Roh Soh-yeong ile devam eden boşanma davasında kararını açıkladı.

Eşini aldattığını ve evlilik dışı ilişki yaşadığı kadınla gayrimeşru bir çocuk yaptığını itiraf eden milyarder ismin bu kararından sonra boşanma davası bir gün içinde geldi.

Mahkeme, Chey'in eski eşine 640 milyon dolar tutarında nakit ödeme yapmasına hükmetti.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun kızı olan Roh Soh-yeong, eşini aldatan milyarderin mal varlıklarının yarısı için dava açtı.

Belirlenen miktar, istinaf mahkemesinin 2024 yılında kararlaştırdığı 1 milyar dolarlık tazminatın altında kalsa da Güney Kore tarihinde bir boşanma davasında hükmedilen en yüksek nakit ödeme kayıtlara geçti. Davanın sonucu ise bugün açıklanacak

AŞK ÜÇGENİ 'YÜZYILIN AŞKINI' BİTİRDİ

Ülke kamuoyunda "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen süreç, eski devlet başkanın yuvasını bütün ülkeyi sarsan bir aşk üçgeniyle yıktı.

Chey Tae-won ile Roh Soh-yeong, 1988 yılında Roh'un babasının devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından birkaç ay sonra Başkanlık Sarayı olan Mavi Ev'de düzenlenen ve "yüzyılın düğünü" olarak anılan törenle evlenmişti. Şimdiyse "yüzyılın boşanması" yaşandı.

Ancak bu ilişkiden üç çocuk sahibi olan Chey'in karanlık bir sırrı vardı. Chey, Chey, Kim Hee-young isimli başka bir kadına tutulmuştu.

İlişkilerini yıllarca gizli tutan sadakatsiz milyarder bu süreçte Hee-young'la bir de çocuk yaptı. Çocuğun doğumundan sonra Chey, bu sırrı 2015 yılında bir gazeteye gönderdiği mektupla dünyaya duyurdu.

Mektubunda Tolstoy'un Anna Karenina romanından alıntı yapan Chey, başka birine aşık olduğunu ve bir çocuğu bulunduğunu belirterek ayrılmak istediğini duyurdu.

Başlangıçta aileyi korumak için boşanmayı reddeden Roh, daha sonra kararını değiştirdi. Aşk üçgeninin merkezindeki Kim Hee-young aleyhine açılan manevi tazminat davasında mahkeme, evlilik dışı ilişkinin yol açtığı duygusal zarar nedeniyle Kim'i yaklaşık 1,5 milyon dolar ödemeye mahkum etti.

AMANSIZ HUKUK SAVAŞI

Hukuki süreç, ilerleyen safhalarda SK Group'un kuruluş ve büyüme sermayesinin kaynağına ilişkin bir tartışmaya dönüştü.

Roh'un avukatları, müvekkillerinin annesi tarafından tutulan ve "Sunkyong" (SK'nin eski adı) ibaresinin yanında "30 milyar won" (yaklaşık 23 milyon dolar) notu yer alan el yazısı bir belge sundu.

Eski Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun Chey'in babasına gizlice finansman sağladığı iddiaları Chey'in avukatları tarafından reddedildi.

Geçen yıl Yargıtay, eski devlet başkanının sağladığı öne sürülen fonların yasal olarak korunan bir katkı sayılamayacağına hükmederek alt mahkeme kararını bozdu.

Seoul Yüksek Mahkemesi de bu doğrultuda finansal destek iddialarını mal paylaşımı hesabına dahil etmedi.

Ancak mahkeme, Roh'un çocuk büyütme, ev sorumlulukları ve SK Group ile ilgili dış faaliyetlerinin mal varlığının korunması ve artırılmasındaki katkısını kabul etti.

Tarafların karara itiraz etmesi halinde davanın tekrar Yargıtay'a taşınma ihtimali bulunuyor.

DEV ŞİRKETE ZARAR VERDİ

Mahkeme, mal paylaşımı oranını Roh için üçte bir, Chey için ise üçte iki olarak belirledi. Bu oran, 2024'teki istinaf kararı olan yüzde 35'in altında kaldı.

Hisselerin değerleme tarihi ise Supreme Court emsallerine uygun olarak ilk istinaf mahkemesinin delil toplama sürecini tamamladığı 16 Nisan 2024 olarak esas alındı.

Mahkeme, SK Group üzerindeki yönetim kontrolünün sürdürülmesi amacıyla Chey'in hisse devri yapmak yerine ödemeyi nakit olarak gerçekleştirmesine karar verdi.

Forbes verilerine göre serveti 5,4 milyar dolar olarak tahmin edilen Chey, SK Inc.'te yüzde 17,9'luk hisseyle en büyük ortak konumunda bulunuyor.

SK Inc. ise SK Hynix'in en büyük hissedarı olan SK Square'de %32 hisseye sahip. Analistler ve Kurumsal Analiz Firması Leaders Index Başkanı Park Ju-gun, Chey'in ödeme için hisse satabileceğini veya teminat gösterebileceğini, ancak bu durumun SK Group'un yönetim kontrolünü etkilemeyeceğini belirtti.

Chey'in avukatı Lee Jae-keun kamuoyunda yol açtıkları endişe için özür dileyerek temyiz seçeneğini değerlendireceklerini ifade etti.



