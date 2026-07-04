Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Muslu Çapkan, dün saat 17.00 sıralarında çarşıdan eve geldiğinde eşini banyoda hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Anakadın Çapkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çapkan'ın cenazesi morga konuldu
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