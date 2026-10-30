ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan 66 yaşındaki Mete Kökçü, büyük ödüle bir adım kala kararını değiştirdi. Bankanın 1 milyon 190 bin TL'lik teklifini kabul ederek yarışmadan ayrılan Kökçü, kendi kutusundan çıkan 3 milyon TL'yi görünce kaçırdığı fırsatla yüzleşti.

KAYBETTİĞİ BİRİKİMİNİ YENİDEN KAZANMAK İSTİYORDU

İstanbul'dan yarışmaya katılan, evli ve iki çocuk babası Mete Kökçü, hayatının en büyük kırılma noktalarından birini işini devretme sürecinde yaşadı. Bu süreçte dolandırıldığını ve tüm birikimini kaybettiğini anlatan Kökçü, yarışmada kazanacağı parayla hem çocuklarına destek olmayı hem de yaşadığı maddi kaybı telafi etmeyi umuyordu.

KENDİ STRATEJİSİNDEN VAZGEÇİP EŞİNİ DİNLEDİ

Yarışmanın ilk turlarında kendi belirlediği stratejiyle ilerleyen Kökçü, ilk turda 1 milyon TL'lik kutuyu açtırmasına rağmen yolundan dönmedi. İkinci turda bankanın 135 bin TL'lik teklifini de reddetti.

Üçüncü turda Neslişah'ın 10 numaralı kutusundan ilk 5 milyon TL'yi çıkaran yarışmacı, dördüncü turda açtırdığı ilk kutuda 750 bin TL ile karşılaştı. Bunun üzerine eşinin istediği kutuyu açtırmaya karar verdi. Ecem'in 14 numaralı kutusundan mavi çıkınca stratejisini değiştiren Kökçü, bundan sonraki turlarda eşinin ve diğer yarışmacıların fikirlerini dinlemeye başladı.

Beşinci turda Zeynel'in 19 numaralı kutusundan son 5 milyon TL de çıkınca bankanın teklifi 385 bin TL oldu. Bu teklifi kabul etmeyen Kökçü, altıncı turda açtırdığı mavi kutularla bankanın teklifini 800 bin TL'ye yükseltti.

Son tura bir mavi, bir sarı ve iki kırmızı kutuyla giren yarışmacı, 2 milyon TL'lik kutuyu açtırdıktan sonra bankadan 1 milyon 190 bin TL'lik teklif aldı. Eşinin daha fazla risk almasını istememesi üzerine bu teklifi kabul etti.

KENDİ KUTUSUNDAN 3 MİLYON TL ÇIKTI

Yarışmadan ayrıldıktan sonra “Devam etseydi ne olacaktı?” sorusunun yanıtı için İhsan'ın 3 numaralı kutusu açıldı. Kutudan 250 bin TL çıktı. Ardından Kökçü'nün kendi kutusu açıldığında ise tam 3 milyon TL olduğu görüldü.

Böylece birikimini yeniden kazanıp çocuklarına destek olma umuduyla yarışmaya katılan Mete Kökçü, eşinin tavsiyesiyle büyük ödülü kaçırmış oldu.

ESRA EROL KAÇIRDIĞI FIRSATI HESAPLADI

Yarışmanın kapanışında Esra Erol, Kökçü'nün kaçırdığı fırsatın büyüklüğünü hatırlattı. Erol, “Ben parayı çekerim, para beni sever demiştiniz. Bugün buradan 1 milyon 190 bin TL'lik parayla ayrılıyorsunuz. Evet, bir zarar var ama yine de milyonlar cebinizde. Neredeyse rekor kıracaktınız. Kendi stratejinizle gitseydiniz, kutunuzda 3 milyon TL, 5 milyon da Zeynel'in kutusunda olsaydı banka size 3 milyon 800 bin TL teklif edecekti” dedi.

“PARA MIKNATISIYIM”

Kendi kutusundan 3 milyon TL çıkmasına rağmen kazandığı 1 milyon 190 bin TL'yi küçümsemeyen Mete Kökçü, kaybı nasıl karşıladığını da anlattı. Yarışmacı, “Kazanıp kaybetmeye alışkınım. Bana etki yapmadı. Para mıknatısıyım. Şükür” diyerek yarışmaya veda etti.