Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6 çocuk ve 24 torun sahibi 80 yaşındaki Mehmet Ünlü, tartıştığı 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü’yü satırla öldürdü. Cinayetin ardından sabaha kadar cansız bedeninin başında bekleyen katilin 6 çocuk ve 24 torun sahibi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gece saat 00.00 sıralarında 80 yaşındaki Mehmet Ünlü ile 75 yaşındaki eşi Fadime Ünlü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen koca, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet Ünlü’nün, cinayetin ardından sabaha kadar eşinin cansız bedeninin başında beklediği öğrenildi.

OĞLUNU ARADI: "ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM, BENİ POLİSE TESLİM EDİN"

Sabah saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan katil zanlısı koca, dehşete düşüren şu ifadeleri kullandı:

"Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin, annenizi de defnedin."

İhbar üzerine adrese hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 6 çocuk annesi Fadime Ünlü’nün hayatını kaybettiği kesinleşti. Talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BASTONUYLA ADLİYEYE GETİRİLDİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle adliyeye baston desteğiyle getirilen 6 çocuk, 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.