Edinilen bilgiye göre, Bülent B., arkadaşlarıyla sokakta yürürken, eski eşiyle canlı yayın yapan Taner A. ile karşılaştı.
Öfkelenen Bülent B., Taner A.’nın üzerine bıçakla yürüdü ve kavga çıktı.
Çevredekilerin araya girmesiyle büyüyen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri Bülent B. dahil 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Bülent B.’nin masada oturan Taner A.’ya aniden saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.