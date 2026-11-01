Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gerilim dolaylı mesajlarla sürüyor. Resmi mesaj ve konuşmalarda her iki ülkenin liderleri karşılıklı sıcak mesajlar vermeyi ihmal etmiyor. Ancak sosyal medya ve basın yoluyla yapılan yorumlar, Ankara ile Bakü arasındaki buzların erimediğini gösteriyor.

Bu mesajlardan birisini de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi TikTok hesabından verdi. Aliyev'in görüntüsünün yer aldığı videoda, şu paylaşım yer aldı:

"Hiç kimse bizimle yarışamaz. Hiç kimse Azerbaycan halkının sabrıyla oynayamaz. Hiç kimse bizi tehdit edemez. Ederse dersini alır. Nitekim dersini vermişiz."

Aliyev'in bu mesajı kime verdiği ise merak konusu oldu.