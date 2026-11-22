Schalke kalecisi Loris Karius, Bayern Münih'in transfer listesinde olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Bundesliga'da Stuttgart ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan 33 yaşındaki kaleci, herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Karius, "Bayern Münih söylentilerini duydum. Bu söylentiler hakkında yorum yapmak bana düşmez, ayrıca bunun için uygun bir zaman değil. Kimseyle konuşmadım." dedi.

Schalke'deki durumundan memnun olduğunu belirten Karius, "Schalke'de kendimi çok rahat hissediyorum ve burada oynamaktan gerçekten keyif alıyorum. Önümüzdeki haftalarda bizi heyecanlandıracak çok şey var, bu yüzden tüm dikkatim tamamen buna odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.