İş dünyasının profesyonel ağı LinkedIn, son dönemde yalnızca kariyer fırsatları ve iş bağlantılarıyla değil, beklenmedik aşk hikâyeleriyle de gündeme geliyor. Platformun romantik amaçlı yaklaşımları yasaklayan kuralları bulunsa da bazı kullanıcılar, profesyonel bağlantıları zamanla romantik ilişkilere dönüştürüyor.

Çevrim içi arkadaşlık uygulamalarından uzaklaşan bazı kullanıcılar, tanışmak için alışılmış platformların dışına çıkıyor. Kariyer ve iş bağlantıları kurmak amacıyla kullanılan LinkedIn de bu alışılmadık buluşma alanlarından biri haline geliyor. Her ne kadar platform romantik amaçlı yaklaşımlara izin vermese de profesyonel bir bağlantının zaman içinde aşka dönüşmesi mümkün olabiliyor.

TİNDER'DA GÖRDÜĞÜ KİŞİYE LİNKEDIN'DEN ULAŞTI

Wall Street Journal'ın aktardığı hikâyelerden biri, Rachel Wong ile Sam Sawchuck'ın tanışma sürecini gözler önüne seriyor.

Wong, daha önce çalıştığı kurumda görev yapan Sawchuck'ın kendisine LinkedIn üzerinden bağlantı isteği göndermesiyle şaşırdı. Sawchuck, ortak tanıdıkları ve mesleki bağlantıları olduğunu belirterek Wong'u kahve içmeye davet etti, ancak mesajlaşma sırasında dikkat çeken bir ayrıntıyı da saklamadı. Sawchuck, Wong'u daha önce Tinder'da gördüğünü söyleyerek bu durum için özür diledi.

Wong ise ilk etapta bu mesajı iş çevresinden gelen sıradan bir bağlantı olarak değerlendirdi. Ancak meslektaşlarının Sawchuck hakkında yaptığı olumlu yorumlar ve LinkedIn profilindeki bilgiler, Wong'un dikkatini çekmeye başladı.

PROFESYONEL BAĞLANTI ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Wong, Sawchuck'ın profilini incelediğinde ikilinin benzer profesyonel çevrelerde bulunduğunu ve Sawchuck'ın kariyerine önem verdiğini gördü. Üstelik onu fiziksel olarak da çekici buluyordu.

Bağlantı isteğini kabul eden Wong, iletişimi doğrudan romantik bir konuşmayla başlatmak yerine profesyonel bir konuyu bahane etti. Sawchuck'a iş yerinde yaşadığı bir sorun hakkında fikrini sordu.

Böylece LinkedIn üzerinden başlayan iletişim, başlangıçta profesyonel sınırlar içinde ilerledi. Ancak zamanla bu iletişim farklı bir boyut kazandı.

Yıllar içinde ilişkileri ciddi bir noktaya ulaşan Wong ve Sawchuck, sonunda evlilik kararı aldı. Çift şimdi düğün hazırlıkları yapıyor.

Wong, yaşadığı süreci esprili bir şekilde değerlendirerek LinkedIn bağlantısının hayatındaki en iyi bağlantıya dönüştüğünü söyledi.

LİNKEDIN'DE FLÖRT TARTIŞMASI BÜYÜYOR

LinkedIn'in kullanım kuralları romantik yaklaşımları açıkça yasaklıyor. Buna rağmen platformun insanları ortak meslekler, sektörler ve kariyer hedefleri üzerinden bir araya getirmesi, bazı bağlantıların profesyonel sınırların dışına taşmasına yol açabiliyor.

Özgeçmiş şablonları hazırlayan Zety'nin araştırması da bu eğilimin tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor. Araştırmaya katılan profesyonellerin yaklaşık dörtte biri, LinkedIn'in flört amacıyla kullanılmasını kabul edilebilir buluyor.

Katılımcıların yüzde 22'si ise LinkedIn üzerinden romantik bir amaçla mesaj gönderdiğini veya bu tür bir mesaja karşılık verdiğini belirtiyor.

Bu sonuçlar, platformun resmi kullanım amacı ile kullanıcıların platformu nasıl değerlendirdiği arasında dikkat çekici bir fark bulunduğunu ortaya koyuyor.

İŞ AĞI İLE ÖZEL HAYAT ARASINDAKİ SINIR TARTIŞILIYOR

LinkedIn'in temel amacı kariyer, iş fırsatları ve profesyonel bağlantılar oluşturmak. Milyonlarca insanın bir araya geldiği bu ağ, kullanıcıların özel hayatlarını da zaman zaman etkileyebiliyor.

Rachel Wong ile Sam Sawchuck'ın hikâyesi bunun dikkat çekici örneklerinden biri. Bir zamanlar yalnızca profesyonel bir bağlantı olarak başlayan iletişim, yıllar içinde ciddi bir ilişkiye ve evlilik kararına dönüştü.

Wong'un esprili değerlendirmesi ise hikâyenin özünü özetliyor: LinkedIn'de başlayan sıradan bir bağlantı, sonunda hayatındaki en değerli bağlantılardan biri haline geldi.