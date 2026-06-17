"Emanet" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Halil İbrahim Ceyhan, kariyerindeki yeni adımı müzikle attı. Oyunculukta elde ettiği başarının ardından müziğe yeniden yönelen Ceyhan, uzun bir aranın ardından yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

SEVİLEN DİZİLERDE ROL ALMIŞTI

"Emanet", "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" ve "Kirli Sepeti" gibi yapımlarda rol alan Ceyhan'ın müzikle olan geçmişi ise kariyerinin önemli bir parçası olarak biliniyor.

Oyunculuk kariyerinden önce müzik çalışmalarına ağırlık veren Ceyhan, daha önce "Kendini Bana Bırak", "Kaybettim" ve "Adaletsiz Hasret" gibi şarkılar yayımlamıştı. Bir dönem müziğe ara veren oyuncu, yeni projesiyle yeniden müzikseverlerle buluştu.





ZAMANINDA SERDAR ORTAÇ'A ŞARKI VERMİŞ

Müzik kariyerinin yanı sıra söz yazarlığı yönüyle de dikkat çeken Halil İbrahim Ceyhan, geçmişte yaptığı çalışmalarla ilgili de konuştu.

Ceyhan, Serdar Ortaç'a şarkı verme hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Hayalim Serdar Ortaç'a şarkı vermekti ve bunu başardım. Serdar Ortaç'ın son albümüne üç şarkı verdim" ifadelerini kullandı.

Söz yazımına ilgisini anlatan oyuncu, "Müzik benim için biraz hobi tarafı. 'Pare Pare' şarkısının sözleri bana ait. Yazmayı ve sözlerle uğraşmayı seviyorum" dedi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın müziğe dönüşü, hayranları tarafından kısa sürede ilgiyle karşılandı. Yeni şarkısıyla gündeme gelen oyuncunun müzik çalışmalarına devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.