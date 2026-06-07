Premier Lig'de dünya futbol piyasasını sarsacak bir transfer gerçekleşti... Brighton, İsveç ekibi AIK'da iki sezonda yalnızca 18 resmi maça çıkan 18 yaşındaki Nijeryalı hücumcu Zadok Yohanna'yı 28 milyon euroya transfer etti.

PROFESYONELLİĞE GEÇELİ 1 YIL OLMADI

Henüz 2025'in temmuz ayında profesyonel olan Yohanna, AIK ile yalnızca 7 lig ve 5 kupa maçına çıktı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen oyuncu için aylar önce 25 milyon euro talep ettiğini duyuran AIK, Brighton'a tam 28 milyon euroya satış yapmayı başardı...

AIK formasıyla toplam 18 resmi maça çıkan genç hücumcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

LİG REKORUNU KIRDI

Öte yandan 28 milyon euro ödenen bu transfer, İsveç Ligi'nin ve dolayısıyla kulübün en pahalı satışı olarak tarihe geçti. İsveç kulübünün bir önceki rekoru ise 2017 yılında Alexander Isak'ı Alman ekibi Borussia Dortmund'a 8.6 milyon euroya satışıyla gerçekleşmişti. Ligdeki bir önceki rekor ise 2024-25 sezonunda Lucas Bergvall'ın Tottenham'a 20 milyon euroluk transferiyle olmuştu.