UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo/Glimt, lig etabını lider tamamlayan Lazio'yu konuk etti.
Mücadelenin başlamasına saatler kala Aspmyra Stadı'nın zemini karla kaplıyken Norveç kulübünün yetkilileri zeminin maç saatine hazır olmasını sağladı.
Ev sahibi ekibin 4 kez büyük şans yakaladığı maçta İtalyan devi, rakip kaleye tek isabetli şut yollayabildi. Saltnes'in kaydettiği gollerle Bodo/Glimt maçı 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Rövanş mücadelesi 17 Nisan günü oynanacak.
KNUTSEN DİKKAT ÇEKTİ
2018'den beri Bodo Glimt'te teknik direktörlük görevini üstlenen Kjetil Knutsen'in maaşı ve Avrupa kupalarındaki performansı dikkat çekti.
Yıllık 900 bin euro kazanan Knutsen Avrupa kupalarında 1.76 puan ortalaması yakalarken Avrupa'da son 3 yılda 2 çeyrek final gördü.