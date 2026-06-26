Batıkent Mahallesi Vadi Park’ta karşılaşan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. ve 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgada Halil A., üzerinde bulundurduğu bıçakla Çağlar G.’yi yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Çağlar G., Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan Halil A. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.