Gaziantep'te karne dağıtım töreninin ardından çıkan kavgada 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan'ın hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılama başladı. Cinayet sanığı Halil A. ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşmada olayın yaşandığı ana ilişkin görüntüler de gündeme geldi. Gönülalan ailesi, sanığın yanı sıra olayda rolü olduğunu ileri sürdükleri başka bir kişinin de yargılanmasını talep etti.

KARNE GÜNÜ TARTIŞMASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, 26 Haziran'da Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencilerinin bulunduğu Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, karne dağıtım töreninin ardından iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A., 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Gönülalan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SANIK: BIÇAĞI PASTA KESMEK İÇİN ALMIŞTIM

Gaziantep 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Halil A., Gönülalan ailesi, tanıklar, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı.

Savunmasında, olaydan birkaç ay önce Çağlar Gönülalan'ın da bulunduğu grupla kendi arkadaşları arasında yaşanan bir olay nedeniyle husumet oluştuğunu anlatan Halil A., grupla barışmak istediğini iddia etti.

Olay günü bir arkadaşının doğum gününü kutlamak amacıyla pasta aldıklarını belirten sanık, yanında bulunan bıçağı da pastayı kesmek için taşıdığını söyledi. Karne töreninin ardından arkadaşlarıyla kutlama yapmak üzere parka gittiklerini ifade eden Halil A., burada yaklaşık 8 kişilik bir grubun kendilerine saldırdığını ve darbedildiklerini öne sürdü.

AİLEDEN BAŞKA BİR KİŞİNİN DE YARGILANMASI TALEBİ

Duruşmada söz alan Çağlar Gönülalan'ın yakınları, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatı Mahmut Aydın ise olayda Özkan Burak Ç. isimli kişinin de rolü bulunduğunu ileri sürerek bu kişinin de yargılanması gerektiğini savundu.

Aydın, dosyada yer alan tanık ifadeleri, adli raporlar ve kamera görüntülerinin olayın yalnızca Halil A.'nın eylemlerinden ibaret olmadığını gösterdiğini iddia etti. Özkan Burak Ç.'nin cinayet silahını olaydan önce üç gün boyunca evinde sakladığını ve daha sonra sanığa verdiğini öne süren Aydın, olay sırasında da bıçaklı saldırıyı engellemeye yönelik müdahaleleri önlediğini iddia etti.

Avukat Aydın, söz konusu kişinin aynı suçtan, bunun mümkün görülmemesi halinde ise suça yardım eden sıfatıyla yargılanmasını talep edeceklerini belirtti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan baba İlyas Gönülalan, oğlunun futbolcu olduğunu ve geleceğe yönelik büyük hedefler taşıdığını söyledi.

Oğlunun geçen yıl 17 gol atarak gol kralı olduğunu belirten baba Gönülalan, genç yaşta hayatını kaybeden evladının hayallerinin yarım kaldığını ifade etti. Oğlunun Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak istediğini dile getiren acılı baba, adalete güvendiğini ve sorumluların cezalandırılmasını beklediğini söyledi.

Baba Gönülalan, olayda Özkan Burak Ç.'nin de rolü bulunduğunu öne sürerek, bıçağın sanığa ulaştırılması ve kavga sırasındaki müdahalelerle ilgili iddialarını yineledi.

Acılı anne Hatice Gönülalan da oğlunun ölümünün ardından adalet arayışlarını sürdüreceklerini belirtti. Başka ailelerin benzer acılar yaşamaması gerektiğini söyleyen anne Gönülalan, sorumluların cezasız kalmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, olay günü parkta bulunan diğer tanıkların dinlenmesine, okulda kamera kaydı bulunması halinde görüntülerin dosyaya getirtilmesine ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Halil A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, davayı 25 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Öte yandan, Çağlar Gönülalan'ın bıçaklandığı ana ilişkin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin de dava dosyasına girdiği belirtildi.