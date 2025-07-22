'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu geçen yıl ekim ayında Suadiye'de bir mekanda 80 kişinin katılımıyla evlenmişti.

Helvacıoğlu evlilik kararıyla ilgili "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" demişti.

Birkaç ay önce de hamile olduğunu duyuran ve bir kızı olacağını açıklayan oyuncunun heyecanı günden güne büyüyor.

İlk kez anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada karnı burnunda bikinili pozunu paylaştı.Helvacıoğlu'nun fotoğrafı büyük ilgi gördü.

"SETLERE HEMEN DÖNECEĞİM"

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, geçen haftalarda doğum sonrası setlere dönüp dönmeyeceğini "Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirse ve benim de sağlığım el verirse tabi ki hemen dönmek istiyorum" sözleriyle açıklamıştı.