Pop müziğin sevilen ismi Atiye, Kastamonu'daki konser saati yaklaşırken geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Dördüncü bebeğine 7,5 aylık hamile olan ünlü sanatçıya uygulanan serum tedavisinin ardından sahne performansı iptal edildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne almak üzere kente gelen Atiye, konser öncesinde şiddetli mide bulantısı ve halsizlik yaşadı. Eşi tarafından zaman kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen sanatçıya acil serviste serum tedavisi uygulandı.

Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen ünlü popçu, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte kısa sürede hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında açıklama yapan Atiye, yediği bir gıdanın dokunması nedeniyle mide bulantısı yaşadığını ve bu gerekçeyle sahneye çıkamadığını belirtti. Hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu vurgulayan sanatçı, hastaneden ayrılarak istirahate çekildi.