Kısa süre önce bebek beklediğini açıklayan Melike Şahin, hamilelik sürecine rağmen konser programlarını sürdürmeye devam ediyor. Son konserinde sahne alan ünlü sanatçı, performansı sırasında yaşadığı zorluklarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Şahin'in bazı bölümlerde nefes kontrolünde güçlük çektiği ve performans temposunu korumakta zorlandığı gözlendi. Bu anlar, konsere katılan bazı izleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medya platformlarında da paylaşıldı.

ELEŞTİRENLER DE OLDU

Sahnedeki performansın ardından sosyal medyada farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar sanatçının hamilelik dönemine rağmen sahneye çıkmasını takdir ederken, bazı izleyiciler ise performansın beklentilerinin altında kaldığını savundu.

Eleştiriler arasında en çok dikkat çeken yorumlardan birinde, bir seyirci "Evet hamilesin. Nefesin yetmiyor olabilir ama bence bu seyirciye saygısızlıktır" ifadelerini kullandı. Söz konusu yorum kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Öte yandan birçok hayranı ise Şahin'e destek vererek, hamilelik sürecinin fiziksel etkilerinin doğal olduğunu ve sanatçının sahne performansının bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.