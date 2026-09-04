Oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Aralık 2023'te evlenen çift, kız bebek beklediklerini düzenledikleri cinsiyet partisinde öğrenirken Boz, hamilelik sürecine dair yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu büyüyen karnını gösterdiği videosunda, “Bu aralar uyanıyorum. Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Alina Boz ve Umut Evirgen, aralık 2023'te hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen Boz ve Evirgen, yakın çevrelerinin katıldığı bir cinsiyet partisi düzenledi. Partide çiftin kız bebek beklediği ortaya çıktı.

İlk kez anne ve baba olacak çiftin heyecanı, sosyal medya paylaşımlarına da yansımaya başladı.

HAMİLELİK SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Hamileliğini daha önce fazla göz önünde yaşamayan Alina Boz, bu kez takipçileriyle hamilelik sürecinden bir anını paylaştı.

TikTok hesabından video yayınlayan oyuncu, büyüyen karnını da gösterdi. Boz, videosunda “Bu aralar uyanıyorum. Vücudum beni bir şeylere hazırlıyor” sözleriyle hamileliğin kendisinde oluşturduğu değişime dikkat çekti.

“HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ”

Alina Boz, geçtiğimiz günlerde de 2025 yazından kalan fotoğraflarını paylaşarak geride bıraktığı döneme duygusal bir not düşmüştü.

Oyuncu paylaşımında, “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış” ifadelerini kullanarak eşi Umut Evirgen ile geçirdikleri son yazın artık farklı bir anlam taşıdığını belirtmişti.

Boz, paylaşımının sonunda ise “Yeni başlangıçlara!” demişti.

BEBEĞİN ODASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, bebekleri için hazırlıklara da başladı.

Alina Boz geçtiğimiz günlerde bebeğinin odası için renk seçerken yaşadığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncunun paylaşımları, doğuma hazırlık sürecinin de başladığını gösterdi.