Ressam Karolin Fişekçi'nin Yunan mitolojisindeki bir kahramanın hikayesini anlattığı video, kamera karşısındaki sunumuyla tartışma konusu oldu.

Haberler.com'un aktarımına göre, 46 yaşındaki Fişekçi'nin videosunu izleyenlerin bir bölümü içeriğin bilgilendirici yönüne odaklandı. Bazı izleyiciler ise sunum biçimini yetişkinlere yönelik içeriklere benzetti. Yorumlar, anlatılan mitolojik hikayeden çok Fişekçi'nin anlatım tarzı üzerinde yoğunlaştı.

RESİMDEN EDEBİYATA UZANAN ÇALIŞMALAR

İstanbul'da doğan Fişekçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Kadın bedeni, cinsellik ve kimlik konularını ele aldığı figüratif resimleriyle tanınan sanatçı, İstanbul'da çeşitli sergilere katıldı.

Ressamlığın yanı sıra yazarlık da yapan Fişekçi'nin “İtaatkar” adlı romanı 2014 yılında yayımlandı.

ORHAN PAMUK İLE İLİŞKİSİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Fişekçi, 2011 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk ile New York'ta birlikte görüntülenmesinin ardından magazin basınında geniş yer buldu. Pamuk ile ilişki yaşadığını anlatan sanatçı, sonraki yıllarda da yazar hakkında açıklamalar yaptı.

Fişekçi, Pamuk'un “Masumiyet Müzesi” romanından uyarlanan dizide kendi hayatından izler bulduğunu da söylemişti.