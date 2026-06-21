Olgunlaşma sürecinde arıların yoğun şekilde temas ettiği karpuzlarda, kabuk üzerinde örümcek ağına benzeyen kahverengi çizgiler ve çatlaklar oluşabiliyor. Uzmanlar, bu izlerin karpuzun yeterince olgunlaştığını ve daha tatlı olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

KABUKTAKİ SARI LEKEYE DİKKAT EDİN

Karpuzun toprağa temas eden alt kısmında bulunan sarı leke de önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu bölüm ne kadar koyu sarı renkteyse, karpuzun tarlada o kadar uzun süre kaldığı ve olgunlaşmasını tamamladığı düşünülüyor. Açık renkli veya beyaza yakın lekeler ise meyvenin erken toplandığına işaret edebiliyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise sap kısmı. Kurumuş ve kahverengileşmiş saplar, karpuzun olgunlaştığını gösterirken, yeşil ve canlı görünen saplar meyvenin tam olgunlaşmadan hasat edilmiş olabileceğine işaret ediyor.

AĞIRLIĞI DA KALİTESİ HAKKINDA İPUCU VERİYOR

Uzmanlar, aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanların genellikle daha sulu olduğunu belirtiyor. Ayrıca mat görünümlü kabuklar olgunlaşmış karpuzlarda daha sık görülürken, parlak yüzeyler meyvenin henüz tam olgunlaşmadığını gösterebiliyor.

Karpuz seçerken kabuktaki kahverengi çizgiler, sarı lekenin rengi, sapın durumu ve ağırlık gibi işaretlerin birlikte değerlendirilmesi, daha tatlı ve sulu bir karpuz seçme ihtimalini artırabiliyor.