Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz, son günlerde sosyal medyada sıra dışı bir olayla konuşuluyor. Farklı şehirlerden peş peşe gelen "köpüren karpuz" paylaşımları, tüketiciler arasında şaşkınlıj yarattı. Evlerine aldıkları karpuzların kesildiğinde ya da bekletilirken köpürdüğünü gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıyor.

Bir tüketicinin, "Hakkari'de A101'den alınan karpuz birden köpürmeye başladı" diyerek paylaştığı iddia gündem olurken, bir başka vatandaşın pazar alışverişi sonrası yaşadığı şaşkınlık da dikkat çekti. Pazardan aldığı karpuzu kesen vatandaş, "İçerisinden köpükler çıktığını görünce hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım, neye uğradığımı şaşırdım" sözleriyele paylaştı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu tweetler, "Karpuzlara kimyasal mı sıkılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

KÖPÜRMENİN ARKASINDAKİ GERÇEK FERMANTASYON

Sosyal medyadaki kimyasal veya hormon iddialarının aksine, uzmanlar bu durumun tamamen biyolojik bir süreçten kaynaklandığını belirtiyor. Karpuzun köpürmesinin temel nedeni, yüksek sıcaklıklar altında gerçekleşen "fermantasyon" yani mayalanma olayı.

Özellikle yaz sıcaklarında tarladan taşınırken veya market/pazar tezgahlarında uzun süre güneş altında bekleyen karpuzların kabuğunda gözle görülmeyen küçük çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklardan içeri sızan bakteri ve maya mantarları, karpuzun içindeki yüksek şekerle beslenmeye başlıyor. Bu beslenme süreci sonucunda meyvenin içinde karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Gazın yarattığı basınç, karpuz kesildiğinde veya kabuk kendiliğinden çatladığında içindeki sıvıyla birleşerek dışarıya köpük şeklinde fışkırıyor.

SAKIN TÜKETMEYİN

Köpüren bir karpuzla karşılaşan vatandaşların kesinlikle bu meyveyi tüketmemesi gerekiyor. Köpürme, karpuzun içinin tamamen çürüdüğünü, ekşidiğini ve içinde zararlı bakterilerin ürediğini gösteren net bir işaret. Bu tarz karpuzların tüketilmesi, ciddi gıda zehirlenmelerine ve mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor.

Tüketicilerin mağdur olmaması için karpuz satın alırken dış kabuğunda çatlak, ezik veya aşırı yumuşama olmamasına dikkat etmesi; satın aldıktan sonra ise meyveyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan serin bir yerde saklaması gerekiyor.