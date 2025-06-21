Yaz aylarının kurtarıcısı karpuzu seçerken genelde tokatlama yöntemini kullanırız. Fakat Adanalılar, sulu ve tatlı bir karpuz seçmek için üzerindeki işarete dikkat ediyor. Karpuzlarda bulunan bu işaret hem lezzetini hem de sulu olduğunu gösteriyor.

Dünya üzerine 1200 tane çeşidi olan karpuz Türklerin de vazgeçemediği yaz meyvelerinden biri. Büyük oranı sudan oluşan karpuz, yemesi kolay fakat seçmesi zor meyveler arasında. Adana ve Diyarbakır karpuzu tadında bir karpuz yemek istiyorsanız aslında yöntemi çok kolay. Satın alırken bazı işaretlere dikkat ederek lezzetli bir karpuz seçebilirsiniz.

İŞTE SULU VE TATLI KARPUZ SEÇMENİN TÜYOLARI:

Karpuzun sap rengi lezzetli bir karpuz almak için önemli kıstaslardan biri. Sap sarı renkte olan bir karpuz, yeterince olgunlaşmış olduğunu gösterir. Sapı yeşil ve taze olan karpuzlar ise aksine olgunlaşmamış karpuzlardır.

Karpuzun kabuğundaki çatlaklar da karpuz seçmekte önemli detaylar arasında. Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağına benzeyen ince çatlaklar varsa bu tatlı ve aromalı karpuza işaret eder.

BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ DEĞİL

Her büyük karpuz lezzetli olacak diye bir kural yok. Orta boy ama beklenenden daha ağır olan karpuzlar genellikle içi dolgun ve sulu olur.

Eğer sap kısmı tamamen kurumuşsa, bu karpuzun dalında tam olgunlaştığını ve kesilmeden önce yeterince beklediği anlamına gelir. Bu da lezzetli bir karpuzun habercisidir.