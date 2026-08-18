Yöntemin en dikkat çekici yanı ise karpuzun kendi kabuğunun servis kasesi olarak kullanılması. Karpuz önce ikiye bölünüyor ve dondurucuya yerleştiriliyor. Meyve iyice donduktan sonra iç kısmı çatal veya kaşıkla kazınıyor. Ardından üzerine krema eklenip karıştırılarak buzlu ve kremamsı bir doku oluşturuluyor.

KREMA DAHA YUMUŞAK BİR KIVAM VERİYOR

Dondurulan karpuz tek başına kazındığında granitaya benzeyen kristalli bir yapıya sahip oluyor. Eklenen krema ise karpuz parçalarının arasına karışarak daha yumuşak ve yoğun bir kıvam sağlıyor. Karpuzun doğal şekerinden dolayı ayrıca şeker eklemek de şart değil.

Food & Wine'ın aktardığı sosyal medya yönteminde karpuz doğrudan kabuğunun içinde donduruluyor. Servis sırasında donmuş meyve kazınıp krema ile karıştırılıyor. Böylece blender veya dondurma makinesi kullanmadan pratik bir yaz tatlısı hazırlanabiliyor.

DONDURUCUDAN ÇIKAR ÇIKMAZ HAZIRLANABİLİYOR

Karpuz tamamen donduktan sonra tatlının hazırlanması yalnızca birkaç dakika sürüyor. Ancak başlıktaki “dakikalar içinde” ifadesi karpuzun dondurulma süresini değil, önceden dondurulmuş karpuzun hazırlanma aşamasını ifade ediyor.

Daha hafif bir sonuç isteyenler krema miktarını azaltabilirken, tarif bal, lime suyu veya taze nane gibi malzemelerle de çeşitlendirilebiliyor. En önemli nokta ise karpuzun önceden tamamen dondurulmuş olması.