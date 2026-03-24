Kars’ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde yaşayan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba’dan 3 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgilere göre, genç çocuk 22 Mart tarihinde evden habersiz şekilde ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Ağbaba’nın evlerinin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde evin çevresinde bir süre dolaştığı tespit edildi. Ekipler, kayıp çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürürken, çevredeki alanlarda detaylı arama yapılıyor. Baba İsmail Ağbaba ise oğlunu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini isteyerek çağrıda bulundu.

